Alexander Bannink van FC Emmen naar Go Ahead Eagles

de goals van FC Emmen in de historische promotiewedstrijd tegen Sparta, met de 1-3 van Alexander Bannink

Bannink tekende in 2012 bij FC Emmen. Van juli 2015 tot januari 2017 speelde hij voor De Graafschap, waarna hij op huurbasis terugkeerde bij de Drentse club. In de zomer van 2017 tekende hij een driejarig contract bij FC Emmen. In totaal speelde hij 172 officiële wedstrijden voor FC Emmen, waarin hij 50 keer scoorde.In het afgelopen seizoen kwam de aanvallende middenvelder tot 24 optredens in de eredivisie. Hij scoorde daarin vier doelpunten. Ook scoorde hij op 20 mei 2018 in de wedstrijd om promotie naar de eredivisie de 1-3 tegen Sparta.Voorzitter Ronald Lubbers: “Alex is jaren van grote waarde geweest en zo een echte Emmenaar geworden. Zijn goal in de promotiewedstrijd tegen Sparta staat bij ons allemaal nog op het netvlies. We wensen Alex veel succes bij Go Ahead Eagles en we zullen hem blijven volgen."In de oefenwedstrijd tussen de Deventenaren en FC Emmen op 23 juli aanstaande in Terwolde zal hij dus het rood-geel dragen, in plaats van het rood-wit-rood.