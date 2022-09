'Harfst in Drenthe', waar is dat liedje ook al weer van?

Ken je dat? Er zit al dagen, nee, weken een liedje in je hoofd. Je kunt je een specifieke zin herinneren, maar waar was dat nou ook al weer van? Precies dat had Henny Bosscha uit Visvliet. Ze was slim, ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit!.

Sterker nog, Henny is al jaren op zoek naar de tekst en melodie van een liedje dat ze vroeger vaak hoorde. 'Het is harfst in Drenthe, t' oale landschap treurt', dat is het enige dat ze zich weet te herinneren van dit lied uit haar jeugd. "Mijn vader luisterde graag naar de RONO, dat was in die tijd de regionale omroep. En dan kwam dat versje, of rijmpje, wel eens voorbij rond deze tijd van het jaar. En ik weet dus niet meer hoe het nou verder gaat en wie het nou zong of zei."

Huus van de Taol

Een korte zoektocht leidt ons naar het Huus van de Taol. Daar weten ze immers alles van Drentse teksten. Streektaalfunctionaris Amber Tieck weet raad: "Het giet um het liedtie 'Harfst in Drenthe', van de groep de Thrianta's. Het komp uut de jaoren 60. Op dizze website stiet een fragment uut de uutzending. Bliekbaar is dizze vraog in 2014 ok al ies steld en is het meziekfragment afspeuld in de uutzending op RTV Drenthe. Een completere tekst of fragment kan ik zölf niet vinden. Hebben jullie dit liedtie misschien argens in het archief?"

Veel gedraaid op RTV Drenthe dus, tientallen jaren geleden. Navraag op de muziekredactie van RTV Drenthe brengt ons bij Carlo Deuten. Hij is muziekredacteur bij Radio Drenthe. "Het gaat inderdaad om 't is harfst in Drenthe van de Thriantha's. Deze Drentse groep was tussen 1948 en 1956 actief. We hebben twee cd's met opnames. Een officieel uitgebracht verzamelalbum zonder dit nummer, maar er is ook een CD met daarop opnames uit het archief waaronder 't is harfst."