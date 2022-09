Wat vind jij: Laat de sfeerverlichting in de binnenstad maar uit dit jaar

Groningen overweegt om de sfeerverlichting in de binnenstad te versoberen vanwege de energiecrisis. De traditionele sfeerverlichting in binnensteden brandt deze winter op veel plaatsen waarschijnlijk korter dan in voorgaande jaren.

De winkeliersvereniging Groningen City Club (GCC) kijkt naar mogelijkheden om de energierekening te drukken. "We gaan zeker sfeerverlichting ophangen'', zegt voorzitter Eric Bos van GCC tegen de krant. "Maar het kan wel zo zijn dat die later in het jaar dan anders aangaat. Daarnaast kijken we ook om de verlichting op de dag later aan te doen. Ging de verlichting voorheen bijvoorbeeld 's middags om 15.00 uur aan, kan het zijn dat we daar nu 17.00 uur van maken.''

Ook in Frankrijk wordt serieus gekeken naar het stroomverbruik. Zo kondigde Parijs aan dat verlichting van de Eiffeltoren eerder uitgaat, ook het Louvre en het Paleis van Versailles worden korter verlicht.

