Nieuw vaccinatiecentrum in Assen krijgt 'priktuin', eerste van Drenthe

Het nieuwe vaccinatiecentrum in Assen krijgt een 'priktuin'. Begin oktober moeten de deuren van de locatie aan de Zwedenlaan openen.

De locatie naast de A28 wordt anders ingericht dan wat Drenten gewend zijn. Bezoekers van de priktuin kunnen bij binnenkomst direct plaatsnemen op een van de stoelen in de hal. De prikker gaat de mensen op de stoelen bij langs om de vaccinatie te geven, waarna ze kunnen blijven zitten voor de vijftien minuten wachttijd. Voorheen kwamen mensen aan de vaccinatiebalie, werden ze gevaccineerd in een afgesloten ruimte en moesten ze na de prik ergens anders wachten.

"Dit werkt een stuk efficiënter, zodat we met minder personeel en uiteindelijk met minder locaties de burger kunnen bedienen", vertelt Gerjan Lubbers, operationeel manager GGD Drenthe.

Zes priklijnen

De tijdelijke hal wordt 2.000 vierkante meter groot en heeft 250 parkeerplaatsen. In het centrum, waar ongeveer 2.000 prikken per dag kunnen worden gezet, staan de stoelen opgesteld in zes priklijnen. "Dit zorgt vooral voor een betere doorstroming", vertelt Alexandra van Schubert, woordvoerder van GGD Drenthe. "En we hopen bezoekers op deze manier rust te geven, want ze kunnen op dezelfde plek blijven zitten." Voor mensen die toch meer privacy willen of bijvoorbeeld liggend geprikt willen worden, zijn er nog steeds mogelijkheden.

Assen is de eerste plek in Drenthe waar op deze manier geprikt gaat worden. In andere steden in Nederland zijn al priktuinen, zoals in Amersfoort. Begin oktober opent de nieuwe plek. De exacte datum is nog niet bekend. "Want we zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder leveranciers", aldus Van Schubert.

Toename drukte

De GGD verwacht een toename van de drukte bij de vaccinatielocaties. Vandaag is de nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus begonnen. Mensen die een groot risico lopen om ernstig ziek te worden als ze corona oplopen, krijgen voorrang. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen die in een zorginstelling wonen en mensen met het syndroom van Down. Ook mensen die in de zorg werken zijn als één van de eersten aan de beurt, om te voorkomen dat de zorg vastloopt bij een nieuwe golf.