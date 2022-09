Kledingbank Hoogeveen in de problemen: ‘Gebouw lekt aan alle kanten’

De Kledingbank in Hoogeveen verkeerd in de problemen. Het dak van het gebouw is lek en de ruimtes zijn niet meer goed te verwarmen. "Daardoor dreigen we dakloos te worden", verteld een bezorgde secretaris Johan Veenstra.

Volgens de organisatie buigt het dak van het gebouw langs de Fabrieksweg helemaal door. Als het hard regent lekt het daarom aan alle kanten. "De kleding wordt nat en de voorraaddozen ook", vertelt Veenstra. "Dat betekent dat we kleding moeten weggooien. Doodzonde is het."

Stijgende energieprijzen

De organisatie is in het leven geroepen om mensen die minder te besteden hebben tweedehands kleren te geven. In totaal werken er zo'n dertig vrijwilligers. Veenstra merkt dat het aantal mensen dat langskomt toeneemt. Ze hebben op dit moment zo'n 700 inschrijvingen en daar komen steeds meer mensen bij.

"De energieprijzen nemen toe en veel mensen komen daardoor in de problemen. Daarnaast zijn boodschappen ook duurder geworden. We zien echt meer mensen naar de kledingbank komen. Het is een groeiend probleem", stelt de secretaris.

'Houdt een keertje op'

Daarom wordt er inmiddels druk gezocht naar een nieuwe locatie. Maar eenvoudig is dat niet. De kledingbank verdient geen geld en kan daarom hoge huurprijzen niet betalen. Daarnaast zijn de energieprijzen flink gestegen en niet meer betaalbaar voor de organisatie. "We hebben nog wat spaargeld, dus iets huren voor een aantal maanden kan nog. Maar daarna? Het houdt een keertje op", aldus Veenstra.

Hij vestigt daarom zijn hoop op de gemeente. "Wellicht dat ze met ons mee kunnen denken. Er is ook een plekje voor het uitgiftepunt voor Oekraïners gevonden. Misschien is er wel een pand beschikbaar waar wij gebruik van kunnen maken. Als we geen oplossing kunnen vinden, dan moeten we de deuren sluiten. Dat betekent dat alle dertig vrijwilligers ook stoppen. Zover mag het niet komen."

Extra probleem

Onderdak is niet het enige probleem waar de kledingbank mee kampt. Door een toename in bezoekers is er meer kleding nodig, maar er is niet altijd genoeg. Veenstra denkt dat corona dat heeft veroorzaakt. "Toen heeft iedereen zijn kast opgeruimd en kwamen er veel donaties binnen. Nu is dat een stuk minder."