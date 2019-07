Stelling: Het is goed om de werkdag te verkorten van acht naar zes uur

Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat in Nederland de werkdag van acht uur werd ingesteld. De Tweede Kamer ging toen akkoord met de achturige werkdag in fabrieken, kantoren en werkplaatsen.

Ondanks dat er niet veel veranderd lijkt, is er veel meer flexibiliteit dan vroeger. Dat zegt arbeidseconoom Joop Schippers van de Universiteit Utrecht tegen de NOS . We zijn de afgelopen honderd jaar namelijk minder gaan werken.De vrije zaterdag kennen we bijvoorbeeld pas sinds 1960. Tot die tijd werkten we zes dagen per week. "En inmiddels werken steeds meer mensen 36 uur, dus op sommige dagen al minder dan acht uur", voegt Schippers toe.In Zweden gaan ze nog een stapje verder. Daar is de zesurige werkdag al een tijdje ingevoerd. Jan de Leede, docent Human Resource Management aan Universiteit Twente, vindt dit ook voor Nederland een goed idee. "Het leidt tot een hogere productiviteit, minder stress en minder ziekteverzuim. Ook wordt de balans tussen werk en privé hersteld, één van de grote issues van de huidige arbeidsmarkt."Wat vind jij? Moet Nederland naar de zesurige werkdag of moeten we gewoon acht uur per dag blijven werken?