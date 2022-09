Nauwere samenwerking tussen Jaarbeurs en horeca tijdens Rodermarktfeestweek

De NoorderExpo (in de volksmond nog de Jaarbeurs van het Noorden genoemd) en de horeca in Roden gaan nauwer samenwerken tijdens de Rodermarktfeestweek.

Dat is bijzonder te noemen, aangezien de muziekprogramma's tijdens eerdere edities niet op elkaar afgestemd waren. Nu dat wel het geval is, kan volgens Lucas Schoonbeek (bestuur Jaarbeurs) een groter publiek worden bereikt. "Wij hebben op het voorplein van de Jaarbeurs geen Nederlandstalige artiesten op zondag en dinsdag. Dan organiseren Het Wapen van Drenthe en Mo's Café namelijk al zoiets. Waarom zouden we elkaar gaan beconcurreren? Wij zetten daar bands tegenover."

Meer stands op de beurs

De Jaarbeurs zelf telt nu al meer stands dan tijdens de laatste editie in 2019, meldt Lucas Schoonbeek. Samen met Willem Ensink is hij verantwoordelijk voor het werven van ondernemers. "Ik denk dat we een gevarieerde beurs hebben", zegt Ensink, die zich drie jaar geleden 'in een gekke bui' aanmeldde als werver. "Persoonlijk contact is belangrijk om stands te werven. Bellen en bij de ondernemer binnenlopen, is belangrijk."

Na twee jaar afwezigheid is het soms lastig om ondernemers te porren voor de beurs. Ensink: "Neem bijvoorbeeld de bouwsector. De meeste bouwbedrijven hebben werk genoeg en er zijn er bij die simpelweg te weinig personeel hebben om ook nog eens op de beurs te staan. Toch zijn er bouwbedrijven die een stand huren om oude klanten weer te zien."

'Iedere avond uniek'

Waar Ensink de grootste drukte achter de rug heeft, is Schoonbeek bezig met een eindsprint. "Gekkenhuis", zucht hij. Al jaren is hij verantwoordelijk voor de muziek op het Jaarbeursterrein en twee jaar corona-afwezigheid heeft het niet eenvoudiger gemaakt. "Leden van bands die we drie jaar geleden al hadden geboekt, hebben in de tussentijd bijvoorbeeld andere banen gekregen. Die willen dan opeens niet meer doordeweeks optreden."

Toch meent Schoonbeek weer een goed programma te hebben staan. "Mooi Wark, goede dj's in de Dansfabriek en Vangrail, om maar eens iets te noemen. We bieden iedere avond wel wat unieks."