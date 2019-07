Cliënten met huishoudelijke hulp boos over korting uren, CarePool en Westerveld zoeken oplossing

Je kan deze brief als 'niet verzonden' beschouwen Bas Slot

'Een bezuiniging', zo is te lezen in de brief. Carepool is een tijdje geleden overgenomen door zorgondernemer Ruud Slot uit Hoogeveen. Slot is ook eigenaar van thuiszorgorganisatie De ZorgZaak en verschillende zorginstellingen.Maar achteraf gezien was de deal niet in balans. En dus stelde de Hoogeveense organisatie dit op eigen houtje bij en stuurde cliënten een brief.Elly Pronk uit Vledder is één van die cliënten van Carepool. "Ik word anderhalf uur gekort. Ik hou een uur en vijf minuten over. En dat terwijl ik er qua gezondheid niet op vooruit ben gegaan."Pronk hoorde van meer mensen om haar heen dat ze gekort worden. "Ja, en één meneer kreeg er een uur bij. Ook bijzonder. Maar we hebben hier niemand gezien die keek of je te veel of te weinig uren hebt."Volgens wethouder Jelle de Haas van de gemeente Westerveld gaat het om zo'n honderd cliënten van CarePool. "We hebben veel telefoontjes gehad van verontruste mensen", zegt hij. Elly Pronk is daar één van.De Haas was verrast door de brief. Zij zijn uiteindelijk niet degene die over de uren aan huishoudelijke hulp gaan. "En een cliënt mag geen onderdeel van een discussie zijn."Vanmorgen hebben CarePool en de wethouder met elkaar over de kwestie gesproken. "Ze hebben gezegd dat deze actie geen schoonheidsprijs verdient", zegt wethouder De Haas. "We kijken nu samen hoe we dit oplossen."Dat de cliënten worden gekort, heeft wel een oorzaak volgens directeur Bas Slot. "We sturen niet zomaar een brief. De uren zijn soms gewoon te royaal." Volgens Slot is de deal die ooit is gesloten door CarePool en de gemeente te krap.Hij zegde de gemeente toe er opnieuw naar te gaan kijken. "Je kan de brief als 'niet verzonden' beschouwen. We gaan samen aan de slag om een maatoplossing te vinden."Wethouder Jelle de Haas is blij met die stap. "Het gaat ons erom dat we er samen naar kijken. Maar dat is een discussie tussen het bedrijf en de gemeente. Daar mag de cliënt geen onderdeel van zijn."Betekent dit nu dat de cliënten van Carepool gewoon hun uren houden? Volgens Bas Slot is dat niet helemaal duidelijk. "We gaan per cliënt kijken of er goede zorg wordt geleverd en of er voldoende tijd is." Dat kan betekenen dat de overeenkomst met de cliënten wel degelijk wordt aangepast.Slot en De Haas willen maatwerk leveren. "Dat hebben we ook samen besloten", zegt Slot. Maar ergens zullen budget en zorguren in balans gebracht moeten worden om uit de kosten te komen.Elly Pronk wacht af. Ze is blij dat er stappen worden gezet. "Dit was geen handige actie. Dit is nattevingerwerk."