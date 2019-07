Een droom die werkelijkheid werd: bosuilen in de achtertuin

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort van ons land. Toch zul je hem niet snel zien. Het zijn namelijk nachtdieren die zich overdag schuilhouden. Het liefst nestelt de bosuil in een oude boom in een loof- of naaldbos. Maar hij komt ook in stadsparken voor en ... in de tuin.

De bosuilen laten zich weer zien en horen

Het broedseizoen van de bosuil is van start

Darja Bos en haar man hebben een nestkast in de tuin. "Tot onze grote verbazing was er in april activiteit zichtbaar in en om de kast. Het waren twee uilskuikens. Ze zitten nog steeds in de tuin en elke avond gaan ze verder van huis", aldus Bos.Het is een langgekoesterde wens van het echtpaar dat tot voor kort in Zuidlaren woonde. Inmiddels zijn ze verhuisd naar een woning in de natuur. "Nog voor we bij de notaris waren geweest, hadden we al meerdere nestkasten in elkaar getimmerd waaronder een bosuilenkast. Op 1 november kregen we de sleutel en op 2 november hing de bosuilenkast."Dat eerste jaar hadden ze nog geen succes met de nestkast. Afgelopen januari verplaatsten ze de nestkast en in april bleek er een uilengezin in te wonen. "Ik vind een bosuilenfamilie in je eigen tuin wel uniek, te gek gaaf en onvergetelijk! We houden beiden van de natuur en ik heb een voorliefde voor vogels. Een uil spreekt natuurlijk helemaal tot de verbeelding."Bos heeft alweer een volgend project. "Ik wil graag een steenuilenkast plaatsen. Omdat ik wilde weten of ik meerdere soorten uilenkasten in één gebied kan plaatsen, ben ik naar het natuurspreekuur op FestiValderAa geweest. Volgens boswachter Kees van Son kan dit. Hij heeft op zijn erf bosuilen én steenuilen. Deze zitten hemelsbreed 20 meter van elkaar af."