Noorderboog schrapt deel thuiszorg: 'Bijna niet uitvoerbaar'

Zorggroep Noorderboog stopt deels met het aanbieden van thuiszorg. De ongeveer vijftig cliënten die worden getroffen in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, krijgen vanaf binnenkort medewerkers van een andere zorgorganisatie over de vloer.

Volgens Erwin Duits, directeur/bestuurder van Noorderboog, is de maatregel vooral het gevolg van een geldkwestie. De thuiszorg-tak van Noorderboog in de buitengebieden is te klein om rendabel te zijn. "De routes zijn daardoor bijna niet uitvoerbaar."

De thuiszorg in flatgebouwen of aanleunwoningen blijft wel behouden, benadrukt Duits. "Maar daarbuiten, in meer de plattelandsomgeving, is het veel lastiger om nog efficiënt te kunnen draaien."

Hij erkent dat het schrappen van delen van thuiszorg onrust met zich meebrengt. "Je hebt te maken met cliënten die een persoonlijke relatie opbouwden met medewerkers. Dat is natuurlijk niet fijn, als ze afscheid moeten nemen. Maar we zullen zorgen voor een goede overdracht. De thuiszorgmedewerkers van Noorderboog kunnen we, als ze dat willen, onderbrengen op andere plekken binnen Noorderboog, want er is werk genoeg."

'Thuiszorg is struikelblok'

Het is niet bekend welke organisaties zich ontfermen over de cliënten van Noorderboog. In Meppel zal Icare de taken op zich nemen, zo staat al vast. "Daarmee hoop ik ook dat Icare nog efficiënter wordt, dat is ook wat de overheid wil. Dat de zorg doet waar het goed in is, om samen een efficiëntieslag te maken. We doen dit ook niet alleen uit armoede, maar met een lange termijndoel in het achterhoofd."