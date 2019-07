Nieuwe regels paasvuren Emmen: 'Dan blijven er maar drie of vier bulten over'

Met die 'nette takjes' doelt Rolink op keurig gesnoeid groenafval van bijvoorbeeld eikenbomen. "Als je coniferen, kerstbomen, dennenhout en ander groenafval gaat verbieden, zie ik het somber in."Rolink vindt de hele ophef rondom het paasvuur op Erica, waarbij het naastgelegen bungalowparkje ontruimd werd, maar niks. "Wat mij betreft maken we het met z'n allen veel te groot. Het was ook extreem hoe de hulpdiensten opschaalden. Er was eerst één brandweerauto, die had het wel afgekund. Maar op een gegeven moment waren er een stuk of twaalf brandweerwagens, tien politieauto's, ambulances en motoren. Dat was echt te veel van het goede."Wat Rolink betreft is het ook de brandweer die de meeste schade heeft veroorzaakt. "Wij zitten nog met een bult afval, wat zo'n drie- tot vierduizend euro kost om op te ruimen, en het bungalowpark heeft ongetwijfeld nog veel meer schade door al het water."Al met al vat de organisator Eerste Paasdag samen tot een 'opstapeling van pech'. "Toen we de bult aanstaken stond de wind goed en ging de rook mooi langs het vakantiepark. Maar toen 'ie een half uur brandde, draaide de wind opeens richting de camping."Dat de gemeente Emmen de regels rondom paasvuren nu aanscherpt, vindt Rolink aan de ene kant goed, maar aan de andere kant ook weer niet. "Nu staat er niets in de reglementen over de windrichting. Dat ze daar straks beter naar gaan willen kijken, lijkt mij een goede zaak. Maar daar moeten ze het wat mij betreft ook bij laten."De plek aan de Verlengde Vaart op Erica is volgens Rolink dan ook een prima plek, ook voor de toekomst. "Als je maar naar de windrichting kijkt. Want als de wind de andere kant op staat, blaast 'ie mooi het land op. Dan is er niks aan de hand." Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen zei vanochtend stellig dat de komende jaren het paasvuur niet meer op deze plek plaats gaat vinden. "Dat is nog niet op die manier met ons gecommuniceerd. Maar als dat uiteindelijk zo is: ik heb geen idee waar we dan weer naartoe moeten. We zitten hier nu voor het derde jaar, daarvoor zwierven we wat rond. Wellicht kan de gemeente dan een ander stuk grond beschikbaar stellen?"