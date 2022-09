Shakespearetheater Diever speelt volgend jaar Antonius en Cleopatra

Het Shakespearetheater in Diever speelt volgend jaar 'Antonius en Cleopatra' van William Shakespeare. Dat heeft regisseur Jack Nieborg bekendgemaakt. Gisteravond was de laatste voorstelling van 'De Koopman van Venetië'. In totaal kwamen zo'n 25.000 mensen af op de komedie van Shakespeare in Diever.

"Alle 25 voorstellingen waren uitverkocht", aldus de regisseur. "Er was veel belangstelling." Volgens Nieborg is ook het weer een van de redenen dat het een succesvol seizoen was. "We hebben hele mooie warme avonden gehad en geen onweer."

De laatste voorstelling viel wel bijna in het water. "Het was even spannend, maar mensen houden er rekening mee en zitten ingepakt in de zaal. Dat was voor ons ook wel een beetje schrikken, ineens zat er iemand met een fluorescerend regenpak op de eerste rij. Hadden we ineens een soort gloeiende bal voor ons."

Antonius en Cleopatra

Met 'Antonius en Cleopatra' komt er in Diever een compleet nieuwe voorstelling, aldus Nieborg. Hij is inmiddels al bezig met het vertalen van het stuk en ook wordt er al gewerkt aan de poster van de voorstelling.