'Buurvrouw' paasvuur Erica: 'Het had echt anders af kunnen lopen'

Nijssen vertelt dat ze in de dagen voor Pasen de gemeente inderdaad al een paar keer had gebeld, om haar zorgen te uiten. "Ik was dan ook wel verbaasd dat het paasvuur uiteindelijk door ging."De eigenaresse vertelt dat ze zelf ook wel van een feestje is en dat ze ook zeker niet tegen een paasvuur is. "Nee, helemaal niet. Al met al is het gewoon heel vervelend wat er gebeurd is. En het had echt anders af kunnen lopen. Maar natuurlijk wilde geen van de partijen dit. De twee jaar ervoor is het gewoon goed gegaan."Van Oosterhout gaf aan dat de gemeente binnenkort in gesprek gaat met Nijssen, om te praten over de schade die ontstaan is. Nijssen bevestigt dat. "Dat gaat inderdaad gebeuren. Sowieso is er de hele tijd al goed contact met de gemeente.""We hebben Tweede Paasdag al met een ploeg uren staan schrobben om alles weer schoon te krijgen. Urenlang is er ook water vanuit het kanaal gebruikt, om onze bungalows nat te houden. Daar hebben we waterschade van. Zo moeten we nog steeds een paar muurtjes opnieuw sauzen. Maar er kan natuurlijk ook indirecte schade zijn ontstaan, waar je later pas achter komt. Daar hebben we een bureau voor ingeschakeld."Ook vertelt Nijssen dat er op sommige plekken nog steeds een dikke laag as op het terrein ligt. "En bijvoorbeeld de deksel van onze jacuzzi is kapot gegaan. Dat soort dingen moeten nog steeds vervangen worden."Het vakantiepark, met vijf huisjes, zat tijdens de Pasen vol. "Mensen die bij ons logeerden, hebben hun weekendje weg natuurlijk niet echt fijn af kunnen sluiten."Nijssen vindt het logisch dat het paasvuur de komende jaren niet op dezelfde plek weer gehouden wordt. "Het kan gewoon niet meer op deze plek. Ik heb er nu in ieder geval geen zorgen meer om."