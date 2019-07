Fonkelnieuwe verkeersdrempel Rolderstraat in Assen moet er weer uit

In de Rolderstraat laat de gemeente deze week twee verkeersplateaus aanleggen. Die moeten de jakkerende auto's door de horeca- en winkelstraat flink afremmen. Maar de eerste die klaar is, die doet weinig tot niks, zo blijkt al na twee dagen.Ondernemers en bewoners vragen al jaren om maatregelen, maar het liefst willen ze helemaal een autoluwe straat. Dat moet de veiligheid en aantrekkelijkheid als winkelstraat verbeteren. De gemeente kiest eerst voor twee drempels, als maatregel op de korte termijn.Maar de eerste drempel die er nu ligt, blijkt bij nader inzien nauwelijks een remmend effect te hebben, zo is ontdekt. Volgens de aannemer is het verkeersplateau keurig volgens de plantekening aangebracht. "Ze rijden bij ons met net zo'n hoge snelheid voor de deur langs als anders, die drempel doet helemaal niks", zegt horecaondernemer Marco Fekkes van stamppotcafé Prugel.Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de helling te flauw is. "Die voldoet inderdaad niet helemaal aan onze eisen. We gaan de hellingshoek daarom nog iets verhogen." De fout werd ontdekt nog voordat het tweede verkeersplateau erin werd gelegd. Die ligt er nu wel in met de juiste hellingshoogte.De kosten van de drempels inclusief een aantal andere werkzaamheden bedragen 15.000 euro. Zo komen er in de Rolderstraat nieuwe laad- en losplekken voor de winkels en de horecabezorgdiensten, en op het voetpad komen fietsparkeervakken. Verder komen er extra paaltjes om parkeren van auto’s op het voetpad te voorkomen.Ondernemer Fekkes van Prugel vindt dat de twee drempels geen zoden aan de dijk zetten. "Waarom aan het begin van de Rolderstraat, niet nog een derde drempel, meteen om de hoek als ze uit de Groningerstraat komen. Dan heeft het pas echt zin. Nu komen ze met hoge snelheid door de bocht, en pas veel verder is er een drempel. Dan zit de snelheid er al lekker in. Kun je nog steeds jakkeren", is de kritiek.Volgens een woordvoerder van de gemeente is bewust gekozen voor twee drempels, "omdat hiermee de snelheid voldoende wordt afgeremd", stelt hij. De werkzaamheden in de Rolderstraat moeten eind deze week klaar zijn.