Tip leidde politie naar hennepkwekerij Ruinerwold, OM eist taakstraffen tot 240 uur

Een anonieme tip leidde de politie in 2020 naar een inmiddels opgedoekte hennepkwekerij in Ruinerwold. Telefoontaps van verdachten in die zaak leidden de politie naar een nog een grote kwekerij in Steenwijk. Vier verdachten stonden vandaag in Zwolle terecht. Tegen twee van hen werden taakstraffen van 240 uur geëist.

Opvallend was dat juist een vijfde verdachte ontbrak. Deze verhuurder van de loods aan de Westerweiden in Ruinerwold, een zekere Michel, zou al vanaf 2016 betrokken zijn bij een hennepkwekerij aldaar. Het Openbaar Ministerie bood hem een taakstraf en een boete van 60.000 euro aan, die de man accepteerde. Die boete zou de hoogte zijn van de criminele winst die de man met de kwekerij maakte.

Medeverdachte H. uit Koekange vond het ontbreken van deze verdachte in de rechtszaal belachelijk. Hem en de andere verdachten hangt een vordering van mogelijk een miljoen euro boven het hoofd. Dat bedrag zou de criminele winst zijn van beide kwekerijen met elk een capaciteit van 1.200 hennepplanten per oogst.

Beschuldiging inbraakpoging

H. en een 59-jarige man uit Zuid-Holland zouden de kwekerij in Ruinerwold samen met de verhuurder bestierd hebben. De drie mannen hadden bonje, bleek op de zitting. Tussen hen werd onder meer gedreigd met een pistool. Eén zou gedreigd hebben de politie anoniem te tippen om zo de verhuurder dwars te zitten. De verhuurder zou namelijk achter een inbraak in de kwekerij zitten waarbij een hele oogst verdween.

Daarnaast worden H. en de Zuid-Hollander ook gelinkt aan de kwekerij in Steenwijk die in april 2020 opgerold werd. De inmiddels ex-vriendin van H., ook uit Koekange, zou de kwekerij in Ruinerwold opgeruimd hebben.

Lagere straffen

Tegen H. en de Zuid-Hollander eiste het Openbaar Ministerie taakstraffen van elk 240 uur en voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk zes en vier maanden. Dat zijn lagere straffen dan normaal voor zulke grote kwekerijen, zei de officier, maar H. heeft aangegeven zijn leven te beteren. Hij verdient een tweede kans, vond het OM.

Zijn ex-vriendin moet wat het OM betreft een boete van duizend euro betalen voor een stroomstootwapen dat in haar huis is gevonden. Het OM zag onvoldoende bewijs om haar en ook de verhuurder van de loods in Steenwijk te linken aan de twee kwekerijen.