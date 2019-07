'Wij wachten niet op ontwikkelingen, we willen zelf ontwikkelen'

Wat is de Innovatiemonitor?

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is een initiatief van het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).



Sinds 2015 worden jaarlijks zo’n vijfduizend Noord-Nederlandse mkb’ers met een vragenlijst benaderd. Dit geeft inzichten in hun innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties.

Onder meer sensortechnologie en kunstmatige intelligentie zijn twee technologieën die relatief nieuw op de markt zijn. Eugène de Geus heeft in Assen iedere dag met die begrippen te maken. Zijn bedrijf SmarterVision, dat video's en big data analyseert, was één van de ondernemingen die medewerking verleende aan de Innovatiemonitor 2018."Wij innoveren eigenlijk continu", vertelt De Geus. "We maken onze eigen software en passen video-analyse toe in onder meer de ouderenzorg, beveiliging en verkeer om onze diensten beter te maken. Door kunstmatige intelligentie in onze camerasoftware toe te passen, wordt er bijvoorbeeld een melding afgegeven als het voor de ov-poortjes op een treinstation te druk is", legt hij uit. Na zo'n melding kunnen medewerkers op het station in actie komen om de orde te herstellen.Met een gebruik van bijna 40 procent van de ondernemers wint zulke sensortechnologie flink terrein binnen het noordelijke mkb. In de Innovatiemonitor staat verder dat big data (28 procent) populairder wordt, net als robotisering (20 procent), kunstmatige intelligentie en zelflerende apparaten (17 procent).Het Asser softwarebedrijf is een belangrijke pion in haar vakgebied geworden door een aantal jaren geleden de juiste keuzes te maken in de markt. "Vooral door detectie toe te passen in de ouderenzorg", stelt De Geus."Door infraroodcamera's in kamers van hulpbehoevenden, detecteren we alle bewegingen. Valt er iemand uit bed? Dan zorgt de software voor een pushmelding op de smartphone van een zorgmedewerker. Hij of zij kan dan zelf beoordelen wat er moeten gebeuren. Een plezierige manier van techniek adopteren."Maar aan het gebruik van geavanceerde camerasoftware kleven vanzelfsprekend ook nadelen. "Je doelt op de privacy?", vraagt De Geus zich af. "Dat klopt", vult hij direct aan. "Ik zeg weleens gekscherend dat wij Big Brother zijn. Er hangt vaak een zweem van negatieve beeldvorming rondom het gebruik van camera's. Maar dat heeft onze volledige aandacht. Beelden komen alleen bij een melding naar buiten."Of SmarterVision één van de Drentse bedrijven is die meevaart op de golf van deze moderne ontwikkelingen? De Geus schudt zijn hoofd. "Wij wachten niet op ontwikkelingen, we willen zelf ontwikkelen", klinkt het resoluut."We bouwen op de grote vlucht die de software neemt. Onze medewerkers worden bovendien zodanig vroeg in het ontwikkelingsproces betrokken, dat wij nieuwe ontwikkelingen snel commercieel kunnen toepassen. Kortom, wij zetten heel snel stappen."Het resultaat van het toepassen van nieuwe technologieën zorgt overigens niet direct dat elk bedrijf bakken met geld ziet binnenkomen, want in eerste instantie kost het investeren meer dan dat het rendement oplevert. Maar dat ondernemers durven te investeren, wordt als een positief signaal gezien richting de toekomst.Dat de ondernemer in zijn vakgebied de juiste snaar heeft geraakt, smaakt naar meer. Al blijft het in de wereld van de geavanceerde technologieën lastig te voorspellen wat de dag van morgen brengt. "Maar dat we met kunstmatige intelligentie ook in het Noorden in een sterk groeiende markt zitten, is een feit."