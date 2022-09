Engels theehuis in Echten rouwt mee met Britten: 'Er wordt geschiedenis gemaakt'

Eigenaar Bert Boer van Tea Time in Echten en zijn medewerkers zaten vandaag aan de buis gekluisterd, tijdens de uitvaart van Queen Elizabeth. Onder begeleiding van duizenden aanwezigen en miljoenen televisiekijkers werd de voormalige Britse koningin begeleid naar haar laatste rustplaats in de St George's Chapel.

Een 'betere' timing van de begrafenis konden ze zich in Echten niet wensen, want 's maandags is het Drentse theehuis gesloten. "Ik weet dat onze Engelse medewerkers voor de tv zitten, ook al heb ik ze nog niet gesproken", aldus Boer, die ook weet dat de nodige tranen hebben gevloeid bij een personeelslid. "Ze heeft een halve dag gehuild. 40 procent van de Engelsen hebben dat ook gedaan na het overlijden van de queen. Het raakt ze diep, maar we hebben het ook over zeventig jaar. Er wordt geschiedenis gemaakt, voorlopig maken we dit niet meer mee."

Wc-potten en Willem-Alexander

De kritiek dat het overlijden van Elizabeth en de nasleep ervan meer van een poppenkast wegheeft, doet Boer niet veel. "De Britten houden van het pracht en praal. De koninklijke familie staat op een voetstuk. Hier heb ik Koning Willem-Alexander ooit met wc-potten zien gooien, nou dat gaat bij Koning Charles echt niet gebeuren. Dit zet Engeland ook op de kaart, twee miljard mensen kijken mee, wat ik begreep."

Het meest bijzondere vindt Boer de starheid bij de koninklijke familie. "Als het je moeder of oma is, dan verwacht je toch meer emotie. Maar ik zie geen tranen vloeien. Ze zijn hier ook wel op getraind, Elizabeth was zelf helemaal een ster in het niet tonen van emoties in het publiek."

Toekomst