Verdachte (30) van autobrand Hoogeveen weer op vrije voeten

De 30-jarige man uit Hoogeveen die woensdag is aangehouden op verdenking van het in brand steken van een auto in zijn woonplaats, is vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

Afgelopen maanden waren er meerdere autobranden in Hoogeveen. Of de man hier ook bij betrokken was, is niet bekend. Dat is onderdeel van het politie-onderzoek.