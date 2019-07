'Emmenaar niet schuldig aan dood vriend na overdosis GHB'

B. liet op 3 april 2016 in Nieuw-Dordrecht zijn in coma geraakte vriend in de auto achter. Hij belde geen hulpdiensten en ging slapen. B. vond later die dag zijn dode vriend in de auto en belde de politie.Het OM concludeerde destijds dat er geen misdrijf was gepleegd en seponeerde de zaak. De moeder en de broer stapten naar het gerechtshof en dwongen met succes vervolging af.B. zei dat hij en zijn vriend die avond in 2016 bij een vriendin in Emmen waren geweest en samen gebruikten ze drank en drugs. De vriend nam een flinke slok pure GHB en gedroeg zich vervelend. De vriendin stuurde de mannen weg.Volgens B. viel de vriend in de auto in slaap. De Emmenaar zei tegen de rechters dat de man op de achterbank lag te snurken. In Nieuw-Dordrecht kreeg hij de man niet wakker. Hij liet de deur van de wagen open en ging de woning in.Eenmaal in huis viel B. op de bank in slaap. Toen hij wakker werd zag hij zijn vriend niet in de woning. Hij liep naar de auto en zag het levenloze lichaam achter in de wagen. Volgens de officier van justitie heeft de drug GHB het kenmerk dat mensen ‘out’ raken.Zowel B. als zijn vriend hebben vaker GHB gebruikt. Het gedrag dat het slachtoffer na de slok vertoonde was niet ongebruikelijk. Ook het snurken van de man liet bij B. geen alarmbellen rinkelen.Al deze omstandigheden bij elkaar genomen, is niet vastgesteld dat B. zich aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gedragen. Hij kon niet weten dat zijn vriend in ‘ogenblikkelijk levensgevaar verkeerde’, zei de officier. Hij vroeg vrijspraak.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.