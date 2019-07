Mirjam Pauwels geïnstalleerd als wethouder van Assen

Pauwels was tot deze week wethouder in De Wolden. Als VVD-wethouder volgt Mirjam Pauwels (48) in Assen de opgestapte Roald Leemrijse op. Hij vertrok vorige maand na een breuk met de VVD-fractie. Die had na een jaar onvoldoende vertrouwen in zijn daadkracht.Mirjam Pauwels woont met haar man en drie kinderen in het buurtschap Hees in de gemeente De Wolden, en blijft daar ook wonen. Want ze heeft als wethouder van de gemeenteraad vanmiddag ontheffing gekregen om niet in Assen te hoeven wonen.Pauwels zat bijna 7,5 jaar in De Wolden als wethouder. Ze krijgt in Assen de portefeuille economische zaken, financiën, binnenstad, en ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT Circuit. In De Wolden deed ze de afgelopen periode de beleidsterreinen sociaal domein, sport, onderwijs en cultuur.Door de komst van Pauwels bestaat het college van B en W in Assen uit vier vrouwelijke wethouders, en burgemeester Marco Out. Dat is bijzonder, omdat er in ons land niet eerder een provinciehoofdstad was met een college dat louter uit vrouwelijke wethouders bestaat.