Is dit hét moment om te tanken? Benzine was niet eerder dit jaar zo 'goedkoop'

Benzine tanken was in Nederland dit jaar nog niet zo goedkoop als nu. "Dat heeft te maken met marktwerking, met de dollarkoers en vraag en aanbod", reageert Ewout Klok. Hij is pomphouder in Hoogeveen en bestuurslid bij de Belangenverenigingen voor Tankstations. "Maar het heeft vooral te maken met een btw-verlaging van 17 cent op benzine."

De landelijke adviesprijs staat vandaag op 2,08 euro. Dat is het laagste sinds het begin van dit jaar. Opmerkelijk, stelt Klok: diesel is nu duurder dan benzine. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt." De adviesprijs voor diesel staat op 2,10 euro. De reden dat diesel duurder is, komt volgens Klok door de hoge gasprijzen.

"De vraag naar gas is groot", legt hij uit. "Dus is de prijs hoog." En daarom zoeken mensen vervanging. "Die vervanging is veelal dieselolie." Meer vraag naar dieselolie, betekent dan weer dat de prijs van dieselolie stijgt.

Btw-verlaging

De pomphouder uit Hoogeveen vertelt dat deze lage benzineprijs ook zo weer anders kan zijn. "Er hoeft maar iets te gebeuren in de oorlog in Oekraïne of de prijzen schieten weer omhoog."

Dat is het afgelopen half jaar regelmatig gebeurd. "Het was niet bij te houden. Het wisselde soms met 5 cent per dag. Vanmorgen is de prijs van diesel ook weer 3 cent gedaald."