Verzet tegen hogere toeristenbelasting groeit in Assen

Volgens VIA staat de prijsverhoging haaks op de gezamenlijke plannen van gemeente en ondernemers, om bezoekers naar de binnenstad te trekken, zo schrijft de vereniging in een brief aan de raad en college. Vooral in de zomermaanden is Assen in trek bij toeristen die op campings en in hotels verblijven. Een forse prijsverhoging zou dat kunnen frustreren, vreest VIA.Assen wil met de euro verhoging van de toeristenbelasting naar 2,30 euro, vier ton binnenhalen. Dat is nodig, in verband met miljoenentekorten in de provinciehoofdstad. Asser hotels, camping Witterzomer, Recron en Horeca Assen stuurden al protestbrieven naar het college en de gemeenteraad. Vaart in Assen doet nu hetzelfde."We willen Assen sterk positioneren naar de toerist die onze provincie bezoekt. De toeristensector is met campings en hotels voor Assen van groot belang, en zorgt voor bezoek aan de binnenstad, vooral in de zomermaanden. Met de gemeente werkt Vaart in Assen aan een gastvrije binnenstad. Het verhogingsvoorstel staat er haaks op", stelt interim-voorzitter Wytze de Vries van Vaart in Assen.VIA noemt de voorgestelde verhoging 'erg hoog'. "Maar wat ons het meest bevreemdt is dat de prijsverhoging niet in verband wordt gebracht met het versterken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur in Assen of met marketing hiervoor." De binnenstadsorganisatie vindt dat het college van B en W in gesprek moet gaan met de hotels, camping Witerzomer en de horecabedrijven, om de verhoging anders in te vullen.Vanmiddag bespreekt de raad van Assen de omstreden verhoging van de toeristenbelasting. Voorafgaand aan de raad hebben Horeca Assen, Recron en Witterzomer nog eens aangegeven mordicus tegen de voorgestelde verhoging te zijn, omdat die grote gevolgen heeft voor de toeristische sector. "Als u ons schaadt, schaadt u Assen", stelt Hilde Zingstra van camping Witterzomer.Volgens Zingstra verblijven er veel gasten op Witterzomer die een vaste seizoensplaats hebben. "Dat zijn er zo'n 380 per jaar, en met tien procent ervan hebben we een betalingsregeling, om de rekening te kunnen voldoen. Dan voelt u wel aan, wat die forse prijsverhoging voor die mensen betekent. Assen is een soort tweede thuis voor hen, dat dreigt u hen nu te ontnemen."Zingstra rekent voor dat campinggasten in Assen straks ruim 100 euro extra kwijt door de prijsverhoging. "En dan heb ik het nog niet over de ozb-verhoging van 5 procent die Assen ook nog wil doorvoeren vanaf volgend jaar. Ook dat treft onze bedrijven. Alles bij elkaar is dit een zure rekening voor alle investeringen die wij als toeristisch-recreatieve bedrijven doen", aldus Zingstra.