Marco mag misschien meelopen tijdens Prinsjesdag: 'Ik duim voor hem'. Oja, Marco is een paard

Een bijzondere dag voor Marco. Een paard. Hij loopt op vandaag tijdens Prinsjesdag mee in Den Haag. Het paard is van de stal Vredenheim in Grolloo, een stal gerund door Wilma Brinkman.

"Ik wilde er altijd al een hebben lopen", vertelt ze. Eind augustus deed die kans zich voor. Haar buurvrouw appte of ze een paardenbak mocht gebruiken om nog even haar eigen paard te trainen. Voor Prinsjesdag. "Toen dacht ik: 'hé, dat wilde ik ook altijd nog een keer'." Dus vraagt ze aan haar buurvrouw of ze weet of er nog paarden worden gezocht voor Prinsjesdag. "Ze zegt dat ze altijd op zoek zijn naar rustige brave paarden die mee kunnen lopen."

Dat laat Wilma haar geen twee keer zeggen. Binnen twee weken is alles geregeld en kwam er al iemand langs om haar te testen. Vanmiddag loopt dan haar paard Marco mee. Ten minste, dat is de verwachting.

Oefening gaat goed

"Die kans is vrij groot. Ik duim dat hij meeloopt." Gisteren had Marco nog een strandoefening in Scheveningen. "Dat was heel leuk om te zien." Maar vooral: "Dat deed hij echt heel erg goed. Dus ik was heel trots."

Maar of Marco echt meeloopt, wordt nog even spannend voor Wilma vandaag. "Er kan altijd wat tussenkomen. Het kan zijn dat hij zich verstapt heeft, of dat er wat is."

Jaknikker

Wanneer ze wel weet of Marco meeloopt? "Ik zit vanmiddag achter de televisie. Dan zie ik hem hopelijk voorbijkomen. Er zijn heel veel paarden daar. Ik herken hem goed. Hij is zwart, heeft een mooie bles (een witte vlek op het hoofd) en heel af toe knikt hij ja. Dus als je een jaknikkend paard ziet lopen die zwart is, dan is dat misschien wel Marco", lacht ze.