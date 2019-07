Drentse politieke partijen ongerust over snellere gaswinning in Drenthe

Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân blijkt dat het tempo van de gaswinning wordt opgevoerd. Door onder andere via bestaande gasputten nieuwe velden aan te boren en kleine velden versneld leeg te halen. In Drenthe liggen dertig kleine velden, waarvan veertien in productie zijn.“Waar we het meest mee zitten is dat er eerder toezeggingen zijn gedaan, onder andere vanuit het ministerie van Economische Zaken, dat de gaswinning zou worden teruggebracht”, aldus Bosch. “Het heeft er de schijn van dat de vermindering van de gaswinning in Groningen nu wordt afgewenteld op de kleinere gasvelden. Dit leidt tot onrust.”“Er is al meermaals actie gevoerd door inwoners van de betroffen gebieden in Drenthe. En dat is vanwege de onrust ook begrijpelijk”, gaat Bosch verder. Volgens hem geven bewoners aan dat ze onvoldoende informatie krijgen over wat er gebeurt. “Mensen hebben zorgen dat er Groningse toestanden gaan ontstaan.”Volgens Bosch moet je niet alleen denken aan de zorg om aardbevingen, maar ook om eventuele gevolgen van de gaswinning op de bodem en de niet goed geregelde schadeafwikkelingen.Besluiten over de gaswinning worden genomen door het ministerie van Economische Zaken. “We willen Gedeputeerde Staten vragen om bij het ministerie de zorgen nogmaals met klem te benadrukken. Dat is de rol die de provincie kan spelen. De druk zal vol op de ketel gehouden moeten worden”.Ook de SP in Drenthe gaat vragen stellen over de gaswinning. Zo wil Greetje Dikkers van de SP-fractie weten waarom de kleine gasvelden nu versneld worden leeggehaald. Daarnaast wil de SP weten of de kleine gasvelden later gebruikt gaan worden om gas op te slaan.De gaswinning van kleine velden in Noordoost-Nederland krijgt ook een staartje in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) willen weten waarom de gaswinning van de kleine gasvelden in het noordoosten van Nederland wordt opgevoerd, terwijl verantwoordelijk minister Wiebes eerder beloofde af te bouwen.