Tweede paartje zeearenden brengt jong groot in Drenthe

Dekker heeft contact opgenomen met de kenners van Werkgroep Zeearend Nederland. "Het blijkt dat er wel vaker een nest is gebouwd op een plek waar niemand het verwacht. Een zeearend kan heimelijk gedrag vertonen. Ze gaan dan in feite ondergronds. Ze bouwen heel slim een nest, waar wij argeloze wandelaars niets van in de gaten hebben."

"Het jong is vrij fors, ziet er goed gevoed uit. Ik zag het jong gisteren nog bedelen bij de ouders. Hij of zij blijft nog bij ouders in de buurt en probeert ze nog wat voedsel afhandig te maken. Ik verwacht dat dat elk moment afgelopen is en dat het jong vertrekt. Pas na een jaar of vijf gaan ze paren. Het kan zijn dat 'ie in hetzelfde gebied blijft hangen of over een poos op de wieken gaat."