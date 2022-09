Iedereen draagt op Prinsjesdag hoedjes, maar Kamerlid Agnes Mulder uit Assen niet. Dit is waarom

Prinsjesdag. Dag van het koffertje. Maar vooral hoedjesdag. Alle vrouwelijke Kamerleden, leden van het kabinet en van het Koninklijk Huis dragen vandaag een hoedje. Traditie. Bijna allemaal dan. Kamerlid Agnes Mulder uit Assen niet.

"Dat mag niet", lacht ze. Het mag niet, omdat ze in een speciale commissie zit vandaag. De commissie van in- en uitgeleide, luidt de officiële naam. In meer straattaal: leden van het Koninklijk Huis bijstaan.

Agnes Mulder omschrijft het als volgt: "Het is net als dat je iemand thuis op bezoek krijgt. Dan open je de voordeur en loop je met het bezoek mee naar de woonkamer. Zo moet je het ook voorstellen dat wij klaarstaan voor de koninklijke familie. Die mogen wij ontvangen."

Mulder loopt met Amalia mee

Ieder jaar zitten er andere Eerste en Tweede Kamerleden in dit welkomstcomité. Naast iedere koninklijke gast loopt dan iemand uit de commissie mee. Mulder mag dit jaar naast prinses Amalia lopen. "Dat is heel bijzonder om mee mogen te maken." Het is voor Amalia haar eerste Prinsjesdag.

"Het is heel eervol om hiervoor gevraagd te worden. Ik zei natuurlijk vol overtuiging ja op dit verzoek." Waarom ze gevraagd is, dat weet ze niet. "Je krijgt de uitnodiging en daar kan je ja of nee op antwoorden." En Mulder koos voor de 'ja'. "Het is een mooie traditie die we hebben. Die moeten we vasthouden, welke omstandigheden er zijn. Of het goed of minder goed gaat het met land."

In het zwart gekleed

Maar in die hoedanigheid mag ze dus geen hoedje op. Al is kleding wel belangrijk op Prinsjesdag. "Ik ben helemaal in het zwart. Zodat de aandacht helemaal naar Amalia kan gaan. Ik vind dat ik daar rekening mee moet houden."