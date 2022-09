Wat vind jij: Met de energieplannen van het kabinet zie ik de winter zonnig tegemoet

Prinsjesdag, de dag waarop de regering haar beleidsplannen voor het komende jaar bekendmaakt, staat deze keer voornamelijk in het teken van de koopkracht. Veroorzaakte de twee vorige coronajaren onzekerheid, nu is dat de torenhoge inflatie.

De enorme inflatie wordt vooral aangewakkerd door de gestegen energieprijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Voor veel mensen en ook bedrijven en organisaties is de maandelijkse energierekening opeens (meer dan) verdubbeld. Op de valreep is gisteravond een akkoord bereikt tussen het kabinet en de energiebedrijven om tot eind 2023 een prijsplafond bij een bepaald energieverbruik in te stellen. De maatregel geldt vanaf 1 januari, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag.