Aller-aller-allerlaatste schooldag in Erm: 'Verdrietig, maar ook een feestje'

Nog 25 leerlingen telt de school in Erm, verdeeld over twee klassen: groep 3 tot en met 6 en groep 7/8. Kleuters had de school al niet meer.Komend schooljaar komt De Piramide uit onder de landelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen. "Dat betekent dat de school dicht moet. Het is niet anders", zegt directeur Astrid Eenkhoorn.Eenkhoorn werd vanochtend wakker met een dubbel gevoel. "We proberen er natuurlijk een feestdag voor de kinderen van te maken. Maar toen ik vanochtend de gordijnen opendeed en zag dat het regende dacht ik wel van 'dit is wel de sfeer die deze dag tekent'. Een beetje verdrietig, maar ook een beetje een feestje."De leerlingen van De Piramide zwerven na de zomer uit over verschillende scholen. "Groep 8 gaat natuurlijk naar het voortgezet onderwijs en ook één jongetje uit groep 7 gaat naar de middelbare school. De rest van de kinderen gaat naar de twee basisscholen in Sleen en één jongetje heeft gekozen voor de school in Nieuw-Amsterdam, dichter bij zijn eigen woonplaats."Ze maakten er vandaag het beste van op de school in Erm, met verschillende workshops voor de kinderen en 's middags kwam er een goochelaar langs. Vanavond kunnen oud-leerlingen en inwoners van het dorp voor de laatste keer een kijkje nemen in De Piramide. Wat er daarna met de school gebeurt, is nog niet bekend. De gemeente Coevorden is straks eigenaar van het gebouw.