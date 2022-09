Café in Valthermond vrijdag weer open: 'Gemeente zocht spijkers op laag water'

Uitbater Harm Greven is niet te spreken over de wijze waarop de gemeente Borger-Odoorn de sluiting van zijn café 'Old Smuggler' heeft aangepakt. Halverwege juli moest de zaak dicht, want Greven had geen drank- en horecavergunning. Maar er gloort nu hoop aan het Zuiderdiep in Valthermond: vrijdag kan de gloednieuwe horecazaak weer open.

"Donderdag krijg ik de vergunning persoonlijk overhandigd van burgemeester Jan Seton", zegt Greven opgelucht. Hij kreeg het nieuws vanmiddag telefonisch te horen van de gemeente.

Acht weken nadat hij de deuren in het slot gooide, blikt Greven terug. "Ze zochten naar spijkers op laag water", zegt het raadslid voor Gemeentebelangen. "En die hebben ze niet gevonden."

Dat hij zijn café zo lang dicht heeft moeten houden, steekt hem. "Het voelt voor mij als een persoonlijke afrekening, want als ze op deze manier ook met andere ondernemers omgaan dan is dat echt schandelijk", verklaart Greven. "Ik had een vergunning, maar die stond op het pand. Zo ging dat vroeger, maar nu moet dat blijkbaar op naam. Dat wist ik inderdaad niet."

'Persoonlijke afrekening'

Hij heeft dan ook het gevoel dat verantwoordelijk wethouder Bernard Jansen (Leefbaar Borger-Odoorn) hem tegenwerkt en ook de communicatie onderling bij de gemeente is vanwege de bouwvak, het zomerreces en persoonlijke vakanties dramatisch verlopen is Greven van mening. "Er miste een bijlage, maar die bijlage heb ik niet toegestuurd gekregen. Dan kan ik het ook lastig toevoegen."

De ondernemer wilde vervolgens in gesprek met de gemeente. "Maar ik hoefde niet te komen. Ik was niet gewenst op het gemeentehuis. Mijn gevoel is dat ze dan ook niet wisten wat ze misten."

Wethouder Jansen reageert op de aantijgingen van Greven: "Van persoonlijke afrekening is geen sprake. Ik behandel iedereen gelijk." Het dossier ligt daarom nu ook bij burgemeester Jan Seton. "De kwestie ligt gevoelig en de burgemeester staat boven alle raadspartijen. Een alcoholvergunning staat op de naam van de eigenaar en niet op een pand. De heer Greven heeft het pand officieel geopend zonder vergunning. En als er geen vergunning is, moet het dicht. Hij weet van de hoed en de rand."

'Duurde lang voor we alle informatie kregen'

"Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet er een toetsing plaatsvinden over hoe het geheel is gefinancierd, het heeft heel lang geduurd voor we aan die informatie zijn gekomen", vervolgt Jansen. "Vorige week zijn alle documenten gecontroleerd en akkoord bevonden. De doorlooptijd heeft ook langer geduurd want we zaten met de vakantieperiode. Dit gebeurt namelijk extern."

Daarnaast hebben de vennoten volgens de gemeente alle drie een vakdiploma nodig, het zogeheten SVH-diploma. Dat is verplicht wanneer er in een organisatie alcohol geschonken of verkocht wordt. "En geen van allen had dit diploma", zegt Jansen.

Volgens Greven is dit niet het geval. "Ik heb die wel. Mijn zoons (waarmee Greven het café runt) hadden het diploma niet, en dat is ook niet nodig volgens de horecawet. Omdat ik de leidinggevende ben. Maar goed, zij hebben afgelopen zomer het diploma gehaald. Dat was binnen vier dagen geregeld."

'Handhaving is een keuze'

Tot slot zet de ondernemer zijn vraagtekens bij het optreden van burgemeester Jan Seton (CDA). "Hij had mijn zaak niet hoeven sluiten, maar hij koos ervoor om toch te handhaven", zegt Greven. "Als er zicht is op legalisatie, dan hoeven ze de zaak niet te sluiten. Er werd met andere woorden verwacht dat er crimineel geld in het pand zou zijn gestoken. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik heb alle geldstromen al moeten aantonen bij de subsidieaanvraag van de provincie, dus dat was allemaal al bekend. Ook bij de gemeente."