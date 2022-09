Inwoners Emmen en Coevorden krijgen voor 1 oktober 500 euro extra energietoeslag

De energietoeslag is bedoeld voor alleenstaanden die maandelijks minder verdienen dan 1.310,05 euro en samenwonenden die minder dan 1.871,50 euro verdienen. Zij kunnen de toeslag aanvragen bij hun gemeente. Mensen die een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering krijgen, hoeven de toeslag niet aan te vragen. Zij komen daar automatisch voor in aanmerking.