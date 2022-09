Willem Vossebeld uit Steenwijksmoer wint WK Tractorrijden met oldtimers

Die straat wordt voor het WK afgezet en in twee stukken opgedeeld. De bestuurders moeten achter elkaar met hun oude trekkers beide delen in dezelfde tijd afleggen, hoe snel ze dat doen maakt niet uit. Zolang ze over het tweede deel maar net zo lang doen als over het eerste deel. Dat is nog niet makkelijk, weet Vossebeld: "Hier in Nederland zet je hem op handgas en dat ding doet het. Daar is het een ander verhaal."

Het verschil tussen de gemiddelde tijden van Vossebeld was minder dan een seconde: 0,76 seconden. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, behaalde zoon Rick de tweede plaats met een tijdsverschil van 1,36 seconden. "We zaten op het terras toen we gebeld werden door de organisatie. Die vroeg of we naar de prijsuitreiking kwamen, omdat we in de prijzen gevallen waren. Daar bleken we uiteindelijk eerste en tweede te zijn geworden", zegt een trotse Vossebeld lachend.