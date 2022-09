Dorpsvlag Hijken onthuld: 'Trots op het dorp'

Trotse inwoners van Hijken kunnen hun liefde voor het dorp vanaf vandaag tonen met een dorpsvlag. In dorpshuis De Dorpshoeve werd het nieuwe dorpssymbool vandaag onthuld. Wethouder Rico Schans van de gemeente Midden-Drenthe nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Er kwamen positieve reacties binnen op het idee en een tiental dorpsbewoners sloeg aan het ontwerpen. "We hebben een jury samengesteld van mensen die actief zijn in het dorp, in verschillende geledingen. Die hebben de ontwerpen beoordeeld", zegt Oosting. De 425 adressen waar het dorpskrantje op de mat valt, ontvangen de vlag. Daar is wel een paar duizend euro voor nodig. "Bedrijven en instanties in het dorp hebben ingelegd, en ook van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe komt een bedrag."