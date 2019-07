Verlies voor Groningen Airport Eelde

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de luchthaven. De tekorten worden uit de reserves gehaald.Het verlies ligt iets lager dan begin dit jaar werd ingeschat. Toen ging de luchthaven nog uit van een tekort van boven de twee ton. Dat de luchthaven in 2017 overigens winst maakte en dat het verlies nu niet zo groot is, heeft alles te maken met de bijdrage van drie miljoen euro in de kosten.Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld brandweer en security. De zogenaamde NEDAB kosten. Zonder deze bijdrage zagen de cijfers er heel anders uit. Deze bijdrage komt van de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.2018 was, zo schrijft de Raad van Commissarissen, een enerverend jaar. In alle opzichten. Voorzitter Pieter Smit overleed en de rest van de commissarissen lag met elkaar overhoop over de toekomst van Groningen Airport Eelde.Sinds maart van dit jaar bestaat de RvC uit twee personen. Wilma Mansveld en Leendert Klaassen. Zij werken op dit moment aan een toekomstplan. Bovendien overleggen ze met Schiphol over een vorm van samenwerking.Het jaar bracht de noordelijke luchthaven een record aan passagiers, 241.737 in totaal. Het aantal starts en landingen groeide naar 31.420. Het aantal privé- en zakenvluchten lag dertig procent hoger. De parkeeropbrengsten en de verkoop van brandstof was ook groter.Daartegenover staat het vertrek van lowcost maatschappij WizzAir en aan het eind van 2018 Nordica Air. Die laatste verzorgde de dagelijkse hubverbindingen naar Kopenhagen en München. Daarvoor slokten ze miljoenen op uit het routefonds.Eind vorig jaar was het gedaan met die vluchten. Het aantal passagiers groeide te langzaam en de kosten waren veel te hoog. Nordica was bovendien intern aan het reorganiseren. De aandeelhouders eisten maatregelen van de luchthaven om grote tekorten te voorkomen.De directie van de luchthaven schrijft in het jaarverslag dat de toename van het aantal passagiers niet heeft gezorgd voor veel meer inkomsten. Dit vanwege hogere kosten. Ook luchtvaartmaatschappijen eisen dat de kosten voor start- en landingen lager worden. Vanwege concurrentie moet de luchthaven hierin wel mee.Het eigen vermogen, zeg maar wat er nog in de schatkist zit, is geslonken naar zo'n twaalf miljoen euro.Zowel de Raad van Commissarissen, als de aandeelhouders en de directie verwachten veel van de discussie over luchtvaart in Nederland. Andere luchthavens zijn vol en op Eelde is ruimte.Er worden gesprekken gevoerd met de directie van Schiphol om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een nieuwe luchtvaartnota. Daarin staat Groningen Airport Eelde ook.Groningen Airport Eelde hoopt straks vluchten over te kunnen nemen van de andere luchthavens. Het jaar 2019 wordt overigens ook een lastig jaar voor de luchthaven. Minder vluchten, minder passagiers, dus minder inkomsten.November vorig jaar raamde de directie het verlies voor dit jaar op ruim zeven ton. Inmiddels zijn er maatregelen genomen en zijn investeringen uitgesteld. Maar of dat een tekort kan voorkomen? Begin volgend jaar weten we het.