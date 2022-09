Eis: 240 uur werkstraf en jaar rijontzegging voor dodelijk ongeluk Uffelte

Tegen een 23-jarige vrachtwagenchauffeur die bij Uffelte in 2019 een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is een werkstraf van 240 uur geëist. Daarnaast vindt de officier van justitie dat de verdachte een jaar lang niet achter het stuur mag zitten.

De man zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) zeer onvoorzichtig en onoplettend hebben gereden met zijn vrachtwagen. Ook zou hij de metselblokken op de open oplegger niet goed hebben vastgemaakt.

De verdachte uit Giethoorn raakte op 11 november 2019 bij Uffelte van de weg, waarna de metselblokken op de open oplegger op de weg belandden. Een 77-jarige man uit Diever kwam net aanrijden met zijn vrouw. Hij probeerde de blokken te ontwijken, waardoor de auto in de sloot belandde. Het slachtoffer overleed ter plekke. Zijn vrouw raakte gewond. Het overlijden van de oud-caféhouder maakte indruk in zijn woonplaats.

Verdachte en slachtoffers kenden elkaar

De verdachte kent beide slachtoffers. "Het waren buren van mensen met wie ik altijd naar het Truckstar Festival ging. We maakten weleens een praatje."

Er is al een gesprek geweest met de nabestaanden, zei de verdachte. "Dat was heel zwaar, maar het luchtte ook wel een beetje op, omdat de familie over bepaalde dingen ook wat in het duister tastte. Ik was heel blij dat ze een gesprek wilden. Het blijft toch spoken."

'Geen herinnering'

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, weet de verdachte niet. "Ik kan me echt niet herinneren hoe ik in de berm terecht ben gekomen. De lading was gezekerd op de manier die al jaren gebruikelijk is."

Wat er ook gebeurt, de lading moet zo gezekerd zijn dat de lading niet van de oplegger af kan schuiven, stelt het OM, verwijzend naar de normen die daarvoor gelden. Toch is er bij het vastmaken geen gebruikgemaakt van spanbanden en slipmatten. "Zelfs als leek zet ik daar vraagtekens bij", aldus de officier van justitie.

Eis valt mild uit

Toch valt zijn eis mild uit. "Hier staan onvoorwaardelijke gevangenisstraffen op." De officier matigt zijn eis, mede omdat de zaak lang op de plank heeft gelegen en naar aanleiding van wat de verdachte op zitting heeft verteld. Onder meer over de manier waarop hij bij de transporteur is opgeleid in het sjorren van lading. Bij de transporteur is de manier van zekeren na het ongeval aangepast.