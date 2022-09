Troonrede: Steun voor lage inkomens, weinig hoop voor boeren

Begrip voor boeren

De plannen voor het halveren van de stikstofuitstoot blijven bestaan. In de troonrede noemt koning Willem-Alexander ze onontkeerbaar. "Industrie, mobiliteitssector én landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Het doel is natuurherstel, een vitaal platteland en een goede toekomst voor de Nederlandse boeren." Toch is er wel begrip voor de boze boeren, die zwaar worden getroffen. "Er zijn begrijpelijke emoties van boeren die vrezen voor de toekomst van hun familiebedrijf, waar ze zo trots op zijn, vaak al generaties lang."

Volgens de regering vraagt de omslag naar kringlooplandbouw veel, maar biedt het boeren ook perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen. Daarvoor wil de regering komend jaar voldoende tijd nemen voor de precieze uitvoering per gebied. "Soms zal een andere bedrijfsvoering uitkomst bieden, soms nieuwe technologie, soms bedrijfsverplaatsing, en soms zal uitkoop de beste optie zijn."

Betaalbare koop- en huurhuizen

Starters en jongeren moeten de komende jaren makkelijker een huis kunnen kopen. Dat is het streven van het kabinet. "Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid", aldus de koning.