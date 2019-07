SC Angelslo krijgt een nieuw kunstgrasveld

Volgens de gemeente Emmen gaan kunstgrasvelden tien tot vijftien jaar mee. "We hadden er rekening mee gehouden dat dit veld in 2020 vervangen zou worden. Dat moet nu dus een jaar eerder gebeuren dan gepland", laat een woordvoerder van de gemeente weten.De bal ligt bij Emmen omdat die alle sportvelden in de gemeente in eigendom heeft. Gebouwen als kleedkamers en kantines zijn van verenigingen en clubs. Gemeente Emmen denkt dat dit nieuwe veld minimaal tien jaar meegaat.Het vervangen van de mat begint in september en moet in oktober klaar zijn. Volgens de gemeente komt SC Angelslo daardoor niet in de problemen. "Voor het spelen van wedstrijden heeft Angelslo genoeg velden om naar uit te wijken." Het nieuwe kunstgrasveld kost 500.000 euro.De oude kunstgrasmat werd in 2007 aangelegd. Naast SC Angelslo maken de jeugd van FC Emmen en scholen in de omgeving er gebruik van.Op het veld komen overigens nog niet de nieuwe biologisch afbreekbare korrel s uit Emmen te liggen. Die worden eerst uitvoerig getest op een kleiner kunstgrasveld bij SC Erica.