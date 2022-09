Graansilo Nieuw-Amsterdam wordt versierd met enorme doeken

Er zijn plannen om de graansilo bij het treinstation in Nieuw-Amsterdam met drie grote doeken te versieren. Een project dat is gelanceerd om 140 jaar Van Gogh in Drenthe te vieren in 2023. De doeken worden geen kopieën van werken van Van Gogh, maar worden er wel door geïnspireerd.



De silo is niet het enige dat verfraaid gaat worden in Nieuw-Amsterdam. Het is een onderdeel van een verzamelproject van 35 projecten rondom het station. Volgend jaar juni moeten alle projecten klaar zijn en wordt het Van Gogh jaar in Nieuw-Amsterdam officieel geopend op 17 en 18 juni.



"Het is de bedoeling dat bezoekers van Nieuw-Amsterdam een verbeelding krijgen te zien van wat Vincent Van Gogh zag toen hij 140 jaar geleden in Drenthe verbleef," vertelt Bert Finke, projectcoördinator voor het Van Gogh jaar 2023.