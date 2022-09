Midden-Drenthe is niet langer Fairtrade Gemeente

Na vier jaar is Midden-Drenthe geen 'Fairtrade Gemeente' meer. Door een gebrek aan vrijwilligers is de gemeente genoodzaakt de titel in te leveren.

"Een Fairtrade Gemeente stimuleert en promoot eerlijke handel", legt de gemeente uit in een brief. "Eén van de vereisten voor het mogen voeren van de titel Fairtrade Gemeente is het hebben van een lokaal kernteam van vrijwilligers dat initiatief neemt om de titel te behalen en te behouden. Helaas heeft de werkgroep Fairtrade Midden-Drenthe aangegeven over onvoldoende leden te beschikken om de activiteiten vanaf 2022 voort te zetten." Pogingen om nieuwe vrijwilligers te vinden, leverden niks op. "De werkgroep zal zich daarom opheffen."

Inkoop

Nu de werkgroep is opgeheven, is het voor de gemeente ook schluss. "Ook buiten de Fairtrade-campagne om kan aandacht worden gevraagd voor duurzaamheid, klimaat en eerlijke handel. Veel bedrijven en inwoners hebben reeds aandacht voor verduurzaming, lokale producten en eerlijke handel", stelt de gemeente, die zelf ook fairtradeproducten blijft inkopen. "Hierin kunnen we ook zonder de titel Fairtrade Gemeente nog steeds het goede voorbeeld geven."