Commentator Evert ten Napel stopt bij ‘FIFA’: Tijd voor vers bloed

“Kijk, ik heb in overleg met Youri en met de uitgever van het spel besloten dat er na vijftien jaar vers bloed komt,” legt Ten Napel nuchter uit. Ze waren het langstzittende duo in Europa die het spel inspraken. “In andere landen hebben ze eerder gewisseld.”Voetbalcommentatoren Sierd de Vos en Jeroen Grueter zullen de twee vervangen.Hoe gaat het inspreken van een voetbalspel eigenlijk in zijn werk? “Je zit in een studio en de eerste keer is het heel veel, want alles moet opnieuw worden ingesproken”, vertelt Ten Napel over zijn debuut vijftien jaar geleden. “Daarnaast kocht de uitgever elk jaar weer de rechten van competities op en dan moet je een update maken.” De ene keer moesten ze er een week en de andere keer 10 dagen aan werken.Dat was volgens Ten Napel een hele kluif. “Daarom dacht ik op mijn bejaarde leeftijd dat er vers bloed moest komen. Ik vond het een pittige klus, maar ook heel leuk en we hebben altijd vreselijk gelachen”, blikt de 65-jarige commentator vrolijk terug. “Je krijgt een script voor je, dat uit het Engels is vertaald door een vertaalbureau zonder sport- of voetbalkennis. Dus wij gaven daar vaak een eigen draai aan.”Evert ten Napel kun je in de toekomst blijven horen. Niet alleen in de oude versies van het spel, maar ook op de televisie. Met een contractverlenging op zak zal hij namelijk ook volgend jaar Eredivisiewedstrijden verslaan. “Het leuke is dat je door je normale werk als voetbalcommentator door voetballiefhebbers wordt aangesproken, maar nu ook heel veel contact hebt met jongelui van bijvoorbeeld 8 tot 12 jaar die vragen: bent u die meneer van FIFA?”