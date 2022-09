Boerenorganisaties: geen enkel toekomstperspectief in troonrede

Ondanks "alle beloftes" over toekomstperspectief voor boeren is nog steeds "compleet onduidelijk" wat de economische, sociale en culturele impact wordt van de kabinetsplannen voor bijvoorbeeld water, klimaat en stikstof, reageert LTO Nederland op de troonrede.

Prinsjesdag is volgens actiegroep Agractie een "verdrietige dag" voor boeren in Nederland. "De koning vertelde dezelfde boodschap die we al maanden horen", zegt voorman Bart Kemp dinsdag na de troonrede in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. "Wij kunnen helaas geen positieve punten ontdekken die iets van het wantrouwen en de onzekerheid wegnemen of hoop geven."