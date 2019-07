Hoge toeristenbelasting blijft als zwaard van Damocles boven Assen hangen

"Maar hoe we het gaan doen, dat ga ik in overleg met de branche doen." Voor de begrotingsraad van november moet er een concreet voorstel liggen. Dan moet de Asser raad er definitief over beslissen.Wethouder Booij (Stadspartij PLOP) zei dat vanmiddag in de gemeenteraad. Daar werd de Kadernota 2020 besproken. Dat stuk geeft de richting aan hoe Assen miljoenen moet bezuinigen, vanwege forse tekorten op jeugdzorg en WMO, en hoe de gemeente extra opbrengsten wil binnenhalen. Behalve de verhoging van de onroerende zaak belasting met 5 procent, wil het college een één euro bovenop de toeristenbelasting drukken vanaf volgend jaar. Dat laatste is goed voor vier ton.Wethouder Booij kreeg vooral forse kritiek over de manier waarop de verhoging eind juni 'zomaar gedropt werd bij de sector, zonder enig overleg vooraf'. Alle partijen vielen haar erop aan.De wethouder gaf toe dat de manier waarop de hogere toeristenbelasting is aangekondigd, geen schoonheidsprijs verdient. Zo werden de Asser hotels, camping Witterzomer en de horeca twee weken terug compleet verrast over het voorstel de toeristenbelasting van 1,30 naar 2,30 euro te verhogen. Ze waren verbijsterd, omdat ze er niets van wisten.En het kwam extra hard binnen, omdat het ook nog eens middenin de TT Week werd gedropt, een periode waarin de Asser horeca- en recreatiesector wel wat anders aan het hoofd heeft. "Dat is inderdaad kwalijk, en dat had zo niet gemoeten, excuses daarvoor. Maar de inzet blijft dat we wel naar die verhoging gaan, al is dat dat geen makkelijke missie", aldus wethouder Booij.Intussen hebben meerdere belangengroeperingen protest aangetekend tegen de 'absurd hoge' toeristenbelasting die Assen wil doorvoeren. Het gaat om de grote toeristische bedrijven, Recron, Horeca Assen en binnenstadsvereniging Vaart in Assen. Ze zijn allemaal bang dat Assen zichzelf uit de markt prijst met zo'n hoog tarief. "Gasten kiezen straks voor de regio en niet voor de stad Assen, en dat merkt alles en iedereen, ook de binnenstad", is hun vrees.VVD, Stadspartij PLOP, D66, 50PLUS en SP willen dat de verhoging voorlopig eerst van tafel gaat. Volgens hen moet het college straks 'met open vizier' in gesprek met de toeristische branche, om te horen wat er wel mogelijk is, en hoe. "Bij zo'n gesprek horen geen voorwaarden vooraf", vinden PLOP, D66 en VVD.De PvdA, die onlangs zelf met het idee kwam de toeristenbelasting te verhogen, net als GroenLinks, is ineens toch wel geschrokken van de forse verhoging. "Ons voorstel aan het college was aan de knoppen te draaien, om extra inkomsten binnen te halen, zoals bijvoorbeeld met de toeristenbelasting. Maar zo voortvarend dat oppakken en zo fors verhogen, zonder overleg vooraf met de sector, dat gaat ons te ver", aldus Cindy Vorselman.Volgens de SP treft de forse verhoging niet alleen de toeristische ondernemers, maar ook 'de mensen met een kleine beurs'. "Kamperen in Assen moet niet alleen voor de elite worden. Met zulke prijzen krijg je dat wel", aldus SP-raadslid Bas Ananias.GroenLinks is op voorhand niet tegen de verhoging, maar kan zich voorstellen dat er verschilende tarieven komen voor hotels en kamperen.Namens de horeca- en recreatieondernemers liet Henriëtte Maas in de raad de onvrede in de sector nog één keer horen. "Ik heb inmiddels heel wat boze emoticons op mijn mobiele telefoon ontvangen. Het begon mooi, er werd door de partijen naar ons geluisterd, zo leek het. De meeste raadsleden voelden met ons mee, en de wethouder kwam met excuses over hoe de verhoging ineens gedropt is. Maar het brengt ons als branche niet wat we hadden willen horen. We hoopten dat de dialoog de juiste route zou zijn, om tot een beter werkbaar plan te komen. Maar uiteindelijk houdt de wethouder wel vast aan de vier ton extra opbrengst die ze hiermee binnen wil halen. Dat bevreemdt ons, en is in onze ogen toch behoorlijk rigide."Rob van der Valk van Hotel Assen verliet zwaar teleurgesteld de raadszaal, net als de andere recreatie- en horecaondernemers. "Het wordt oorlog", riep hij strijdvaardig in een opwelling. Om zich later te herpakken, door te zeggen: "Ik had anders verwacht en gehoopt, maar ik ga er toch wel vanuit dat we open in gesprek kunnen en niet met eisen vooraf op tafel."Booij verwacht tussen september en november met de sector in overleg te gaan, over hoe de hogere toeristenbelasting ingevuld gaat worden.