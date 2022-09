Drents Museum krijgt half miljoen euro van NAM voor verbouwing

Het Drents Museum heeft 500.000 euro gekregen van de NAM. Dat geld wordt gebruikt voor de verbouwing van de museumentree. Directeur Harry Tupan is blij met de gift. "Dat was best een verrassing", reageert hij. "Het is een heel substantieel bedrag dat we goed kunnen gebruiken."

De gift werd gedaan in het kader van het 75-jarig bestaan van de NAM. Volgens Tupan is het geld hard nodig. "We hebben een ingang die onvoldoende is voor het enorme aantal mensen dat jaarlijks naar het museum komt", legt hij uit. "We moeten dus een nieuw entreegebouw hebben." Een half miljoen euro is overigens nog niet genoeg. Het Drents Museum is ook in gesprek met de gemeente Assen en de provincie Drenthe. "Er is commitment om deze plannen door te zetten."

'Not done'?

De NAM is sinds jaar en dag hoofdsponsor van het Drents Museum. Een maand geleden protesteerde klimaatactiegroep Extinction Rebellion nog tegen dat hoofdsponsorschap op het plein voor het museum. De demonstranten vinden het 'not done' dat het museum zich in hun ogen laat 'pamperen' door olie- en gasbedrijven. Ze wezen het museum toen op zijn maatschappelijke voorbeeldfunctie.

Museumdirecteur Tupan begrijpt de kritiek. "Ik heb altijd twijfel", zegt hij. "En ik heb grote zorgen over wat er met het klimaat gebeurt. Ik heb ook kinderen en kleinkinderen." Toch wilde Tupan het bedrag niet weigeren. "Als we dit niet hadden willen accepteren, dan had dat moeten gebeuren omdat de overheid, andere overheden of de branchevereniging mij dat zouden ontraden. Dus dat er een algemeen beleid zou zijn ten aanzien van de rol van een maatschappij als de NAM. Ik zou daar dan individueel op moeten sturen, dat is ingewikkeld."

Of het Drents Museum verwijten heeft gekregen, weet hij niet. "Ik heb nog niets gehoord. Natuurlijk zullen er mensen zijn die dit verwijtbaar vinden, maar ook mensen die dat weer niet vinden." Tupan vervolgt: "De NAM is een van onze sponsoren. We hebben dit in het kader van hun 75-jarig bestaan geaccepteerd. Natuurlijk hebben we ook ruggenspraak gehad met de gemeente, provincie en toezichthouders."

De nieuwe entree zit volgens Tupan nog in de ontwikkelingsfase. De volgende stap is het aanvragen van vergunningen. Als alles meezit, hoopt het Drents Museum over anderhalf jaar te beginnen met de verbouwing.