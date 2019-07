Burgemeester van Emmen: Ik sta achter mijn raadslid

"Ik ken Scheltens als een heel deskundig en een heel betrouwbaar raadslid. Laten we eerst maar afwachten wat het onderzoek uiteindelijk oplevert", zegt Van Öosterhout. "Ik sta achter mijn raadslid en heb contact met hem. Ik schrok er natuurlijk van, maar aan de andere kant het is een onderzoek en geen veroordeling. Dus laten we de uitkomst van het onderzoek eerst maar even afwachten. Voor de betrokkenen is het natuurlijk heel beroerd."Het is de tweede keer dat een raadslid in Emmen in opspraak komt. Vorige week werd PVV-raadslid Martijn Storm veroordeeld tot een werkstraf voor het doen van een valse aangifte. Burgemeester Van Oosterhout vindt dat die twee zaken niet met elkaar vergeleken mogen worden."Martijn Storm is veroordeeld voor het doen van een valse aangifte en dat had direct met de gemeenteraad te maken. Dat schaadt het aanzien van de raad. Als dan later een raadslid wordt aangehouden voor een onderzoek op het gebied van zijn professionele werkzaamheden, dus los van de raad, dan is dat een toevalligheid en staat het compleet los van het andere. En nogmaals, het is een onderzoek en geen veroordeling."Volgens raadslid Henk Huttinga van de ChristenUnie is het vooral een hele trieste zaak. "Ik ben ervan geschrokken, Johan Scheltens is een goed kameraad van me in de raad. Ik heb met hem en zijn gezin te doen."Ook Huttinga vindt dat Scheltens zijn werk als raadslid gewoon kan doen. "Hij is verdacht, het onderzoek loopt en met hem heb ik er hoop op dat het goed afloopt. Zolang hij niet veroordeeld is kan hij aanblijven als raadslid.