Scholen houden rekening met uitbraak corona en vervroegen open dag

Meerdere Drentse middelbare scholen halen hun open dag voor leerlingen uit het basisonderwijs enkele maanden naar voren. Zij willen hiermee een eventuele nieuwe lockdown door een uitbraak van het coronavirus voor zijn.

Onder meer in Meppel hebben de scholen hun open dag vervroegd. Terra, Stad & Esch, Dingstede en Greijdanus heten leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders welkom op vrijdag 7 oktober. Ook op 27 januari gooien zij hun deuren open. "Normaal gesproken houden we de open dag alleen in januari, maar nu hebben we dat opgesplitst met het oog op corona", legt Michiel de Boer van Terra Meppel uit.

De basisscholieren zetten dus maanden eerder hun eerste stappen in hun mogelijke nieuwe school. Met de keuze voor oktober denken de Meppeler onderwijsinstellingen zeker te weten dat corona geen roet in het eten gooit. De Boer: "Oktober is nog een veilige periode. Naarmate de winter dichterbij komt, wordt de kans op maatregelen groter."

Sfeer proeven

Ook RSG Wolfsbos in Hoogeveen gooit de planning om in verband met een mogelijke nieuwe uitbraak van het coronavirus. Hier wordt eveneens januari ingeruild voor oktober. Volgens Sytske Poppinga van RSG Wolfsbos is 'persoonlijk contact' en 'sfeer proeven' heel belangrijk voor de kinderen die volgende zomer de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. "De afgelopen jaren was dat lastig door alle coronamaatregelen", zegt zij.

De keuze voor 7 oktober noemt zij 'bewust'. "Want wie weet of er in januari toch niet weer coronamaatregelen gelden."

Zo zijn er meer scholen die rekening houden met wat mogelijk komen gaat in de winter. Het Dr. Nassua College in Assen (locatie Penta) houdt ieder jaar een kleinschalige open dag na de herfstvakantie, maar heeft besloten om dit grootser te organiseren. "We breiden de informatievoorziening uit en adverteren duidelijker naar buiten toe", zegt Peter Oostra van het Dr. Nassau College. "Mocht dit uiteindelijk het enige moment zijn waarop we de leerlingen welkom kunnen heten, dan hebben we in ieder geval een grotere groep mensen geïnformeerd."

Online als alternatief