Werkstraffen voor 'totaal uit de hand gelopen burgerarrest' in Hoogeveen

Eén van hen werd door de Hoogevener in het busje gegooid. Bij hun woning trok hij het slachtoffer uit het busje, en samen met zijn vrouw schopten en sloegen ze de man. Beiden sleurden daarna de man hun woning in.

Buurtbewoners belden de politie. De agenten zagen in de woning een man op de bank zitten. Richting hen riep de vrouw: "Daar zit die zwartjoekel." Ze gaf vervolgens de man op de bank een klap en riep: "The next time I kill you."