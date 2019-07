Vragen over ijsbaanplan Hoogeveen weer niet beantwoord

Veel vragen waar de gemeenteraad van Hoogeveen nog steeds mee zit, ook na de raadsvergadering gisteravond. Binnen anderhalve maand zal er in elk geval enige duidelijkheid over het project zijn. Want voor eind augustus maakt het college openbaar of er één of meer aannemers zijn die binnen het gestelde budget van 31,8 miljoen euro kunnen blijven.Na de presentatie vorig jaar van een uiterst kritisch rekenkamerrapport heeft de raad gevraagd om regelmatig actuele informatie te krijgen over de voortgang van het project. Een selecte groep raadsleden krijgt sindsdien achter de schermen bijna maandelijks een overzicht van de stand van zaken. Volgens wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) gaat 'het overleg in die klankbordgroep naar tevredenheid en in een goede sfeer'.De stand van zaken is in de raad donderdagavond in het openbaar voor alle belangstellenden duidelijk gemaakt. Voor zover dat kan dan. D66-raadslid Marin Rutgers vindt dat het daarvoor de hoogste tijd werd, 'want dit is voor het eerst in acht maanden' en 'op Twitter lees je de vragen van mensen hoe het nou met de ijsbaan staat'.De collegepartijen CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen vinden het logisch dat veel vragen nog niet beantwoord kunnen worden, 'omdat dit project zijn tijd nodig heeft'. Ook de PvdA denkt dat het via de klankbordgroep genoeg informatie krijgt.Maar de informatievoorziening wordt ook beperkt omdat veel onderwerpen heel gevoelig liggen, volgens wethouder Slomp. "Je mag wettelijk niet vertellen hoe de aanbesteding loopt. Dat is nou eenmaal zo."En terwijl de tijd doortikt blijkt dat het college veel essentiële vragen nog altijd niet kan beantwoorden. Vragen die volgens de wethouder op zijn tijd beantwoord zullen worden. In elk geval wil hij na de zomer ingaan op een advies van SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn om een maandelijkse nieuwsbrief naar buiten te brengen."De nieuwsbrief is een goed idee. We hebben ook een marketingplan klaar liggen en presenteren na de zomer het logo." Slomp overweegt zich in sociale media te verdiepen om twitteraars van repliek te dienen. Een vlog met uitleg in beeld lijkt hem ook een uitstekend idee.Maar wanneer die ijsbaan nou klaar is? Slomp: "Dat wordt april 2021 en dat zeggen we al een jaar. Medio 2021 in elk geval. Maar dat hangt van de aanbesteding af."