Vrijspraak voor ontucht met 15-jarig meisje tijdens festival in Emmen

Een 34-jarige man uit Helmond is vrijgesproken van ontucht met een 15-jarig meisje in Emmen. Het kind zou in juni 2019 op een festival door de man seksueel zijn misbruikt.

Volgens de officier van justitie werd de verklaring van de 15-jarige ondersteund met app-berichten. De rechter was het daar niet mee eens, want uit deze berichtgeving kon niet worden opgemaakt dat er sprake was van seksueel misbruik. Daardoor blijft alleen de aangifte over, wat onvoldoende is voor een veroordeling, zei de rechter.