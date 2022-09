Miljoenennota roept kritiek en vraagtekens op

Ondersteuning voor de hoge energieprijzen krijgen ook kleine en middelgrote ondernemingen, zo werd onverwacht vandaag bekend gemaakt. Hoe groot die steun wordt, is nog niet bekend. "We zijn hier blij mee, maar we kunnen pas weten hoe blij we hier mee zijn als we weten wat het betekent", zegt voorzitter Ton Schroor, die hoopt op een substantiële bijdrage van de overheid.

Want ondernemers krijgen het de komende periode volgens hem ook stevig voor de kiezen. Hoge looneisen en een verhoging van de winstbelasting, terwijl corona pas net achter de rug is. "Dat moet je ook meewegen als je kijkt naar de compenserende maatregelen die er mogelijk tegenover komen te staan", aldus Schroor, die bang is dat Nederlandse ondernemers straks Europees gezien niet meer concurrerend zijn.

Woningbouwplannen

In de troonrede kwam ook de woningnood in Nederland weer voor. Voor 2030 wil het kabinet 900.000 woningen bouwen. Drenthe heeft samen met Groningen, Friesland. Overijssel en Flevoland al een bod gedaan, het Deltaplan van het Noorden. 220.000 woningen, maar dan willen de provincies wel dat de Lelylijn wordt aangelegd. Waarschijnlijk worden de prestatieafspraken in de vroege herfst van dit jaar ondertekend.