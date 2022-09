Noodopvang voor zo'n 50 asielzoekers bij Gieten

De gemeente wil hiermee de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel verminderen. "Er is een blijvend tekort aan geschikte opvanglocaties voor asielzoekers. We kennen allemaal de beelden van Ter Apel. Dit heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw een uitvraag naar gemeenten is gedaan om crisisnoodopvangplaatsen te organiseren. Dat organiseren wij nu in de Biester", aldus burgemeester Anno Wietze Hiemstra.