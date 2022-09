Eis: 5 jaar celstraf voor 'laconieke' serie-inbreker uit Norg

De verdachte zou de inbraken in Norg, Een-West en Smilde tussen eind augustus 2021 en begin dit jaar hebben gepleegd. Zijn vriendin had zich ook moeten melden in deze zaak, maar kwam niet opdagen.

De inbraken hebben behoorlijke impact gehad in de samenleving. Een slachtoffer vertelde dat ze twee uur op de politie heeft gewacht, bang dat de inbreker nog in huis zou zijn.

Als het aan de officier van justitie ligt, blijft de Norger nog een tijd in de gevangenis. "Iedereen in Norg moet wel iemand kennen die last heeft gehad van deze inbraken. Dit heeft een enorme impact in zo'n kleine plaats." Hij rekent de verdachte zijn laconieke gedrag zwaar aan.